Российские торги закрылись падением

Индекс Московской биржи упал на 8,34% и составил 2090,88 пункта.

Индекс РТС обвалился на 11,44%, до 1094,98 пункта.

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9 апреля в ходе торгов курс евро превысил 75 рублей впервые с августа 2016 года.

Курс доллара на торгах вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб. впервые с 16 ноября 2017 года.