Российские торги закрылись падением 

Фондовый рынок России закрылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи упал на 8,34% и составил 2090,88 пункта.
Индекс РТС обвалился на 11,44%, до 1094,98 пункта.
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9 апреля в ходе торгов курс евро превысил 75 рублей впервые с августа 2016 года.
Курс доллара на торгах вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб. впервые с 16 ноября 2017 года.
США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы" Виктор Вексельберг.