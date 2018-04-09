Биржи Европы растут после снижения в конце прошлой недели

Основные европейские фондовые индексы растут в понедельник, корректируясь после снижения в минувшую пятницу на фоне опасений обострения торговых отношений США Китая , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.59 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,23% — до 7200,13 пункта, французский CAC 40 — на 0,55%, до 5287,42 пункта, немецкий DAX — на 0,87%, до 12347,7 пункта.

В конце прошлой недели на мировых рынках обострились опасения относительно возможной торговой войны между Китаем и США после того, как американский президент Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

При этом несколько сгладить негатив помогли заявления о том, что несмотря на эти действия, США по-прежнему готовы к дальнейшим дискуссиям.

"Внимание рынков на текущей неделе будет по-прежнему приковано к торговому конфликту США и Китая. Неопределенность в этом вопросе возросла после того, как Трамп в пятницу поручил изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов", — отмечают эксперты Danske в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.