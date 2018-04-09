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Курс доллара преодолел новый рубеж
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Курс доллара превысил 60 рублей 

Газета.Ru 3 часа назад
Курс доллара на торгах вырос на 1,86 руб., до 60,02 руб. впервые с 16 ноября 2017 года.
Курс евро на бирже вырос до 73,62 руб.
>> Санкции обрушили российский рынок
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Ранее сообщалось, что официальный курс евро вырос более чем на 1 рубль.
Как стало известно, США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.
В списке фигурируют глава "Газпрома" Алексей Миллер, владелец En+Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец "Реновы"Виктор Вексельберг.
Газета.Ru: последние новости
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