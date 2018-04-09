Ещё
Российский рынок пошел на дно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский рынок пошел на дно 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика» Российский рынок акций накрыла мощнейшая волна распродаж. Инвесторы избавляются от акций компаний РФ по любым ценам.
С самого открытия торгов шансов не было никаких. Индексы и «голубые фишки» ушли в глубокий минус. Участников торгов явно не интересуют ни дивиденды, ни другие показатели тех или иных компаний, не видно даже робких попыток восстановления. Так, например, акции «ВТБ» — банка, который в конце прошлой недели объявил о щедрых дивидендах и его бумаги смотрелись намного лучше рынка, сегодня теряет в капитализации более 5%.
Лидер российского рынка — «Сбербанк» также теряет более 5%. В глубоком минусе и другие бумаги.
Кто бы мог подумать, что история с отравлением Скрипаля в Великобритании приведет к таким последствиям, хотя, конечно, это всего лишь повод, также, как и придуманные истории с химическими атаками в Сирии. Стоит отметить, что продают бумаги даже тех компаний, которые не попали в новый список санкций США, а таких большинство. Из тех, кто попал, стоит выделить, конечно, бумаги «Русала», которые подешевели в Гонконге почти на 42%. Стоит также отметить падением индексов. Валютный индекс РТС сходу прошел свой важный долгосрочный уровень в 1200 пунктов.
Но важно даже не это. Долгое время на рынке опционов копились позиции в опционах «пут» со страйком 900, то есть, расчет может быть на то, что индекс упадет в район отметки 900 пунктов к июню. Впрочем, пока они по-прежнему стоят сущие копейки, так что есть еще вероятность, что падение так сильно не разовьется, однако до июня еще очень много времени, и всего несколько падающих торговых дней могут сильно изменить ситуацию. Многое также будет зависеть и от внешнего фона. Если американский рынок акций продолжит падать, то у рынка РФ вообще нет никаких шансов. Если же за океаном будет рост, он может немного вытащить российский рынок со дна. Впрочем, волатильность сейчас настолько высока, что лучшим вариантом было бы оставаться в стороне и смотреть за развитием событий.
Вести.Ru: последние новости
Вид на океан и соседство с Роналду: что купить в Португалии по цене московской двушки "Золото Бузовой": певица рассказала о своем новом ресторане "Нет иллюзий по снижению ставок": дешевая ипотека повысит продажи жилья на вторичке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии258
Степаненко покидает Россию66
Швыряющая младенцев медработница попала на видео32
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1033
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение