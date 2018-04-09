Российский рынок пошел на дно

Москва, 9 апреля — «Вести. Экономика» Российский рынок акций накрыла мощнейшая волна распродаж. Инвесторы избавляются от акций компаний РФ по любым ценам.

С самого открытия торгов шансов не было никаких. Индексы и «голубые фишки» ушли в глубокий минус. Участников торгов явно не интересуют ни дивиденды, ни другие показатели тех или иных компаний, не видно даже робких попыток восстановления. Так, например, акции «ВТБ» — банка, который в конце прошлой недели объявил о щедрых дивидендах и его бумаги смотрелись намного лучше рынка, сегодня теряет в капитализации более 5%.

Лидер российского рынка — «Сбербанк» также теряет более 5%. В глубоком минусе и другие бумаги.

Кто бы мог подумать, что история с отравлением Скрипаля в Великобритании приведет к таким последствиям, хотя, конечно, это всего лишь повод, также, как и придуманные истории с химическими атаками в Сирии. Стоит отметить, что продают бумаги даже тех компаний, которые не попали в новый список санкций США, а таких большинство. Из тех, кто попал, стоит выделить, конечно, бумаги «Русала», которые подешевели в Гонконге почти на 42%. Стоит также отметить падением индексов. Валютный индекс РТС сходу прошел свой важный долгосрочный уровень в 1200 пунктов.

Но важно даже не это. Долгое время на рынке опционов копились позиции в опционах «пут» со страйком 900, то есть, расчет может быть на то, что индекс упадет в район отметки 900 пунктов к июню. Впрочем, пока они по-прежнему стоят сущие копейки, так что есть еще вероятность, что падение так сильно не разовьется, однако до июня еще очень много времени, и всего несколько падающих торговых дней могут сильно изменить ситуацию. Многое также будет зависеть и от внешнего фона. Если американский рынок акций продолжит падать, то у рынка РФ вообще нет никаких шансов. Если же за океаном будет рост, он может немного вытащить российский рынок со дна. Впрочем, волатильность сейчас настолько высока, что лучшим вариантом было бы оставаться в стороне и смотреть за развитием событий.