Стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы»

Всероссийская акция «100 баллов для победы», посвящённая подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018, стартовала в Новосибирске , следом она пройдёт и в других регионах.

Акция, инициированная Рособрнадзором , проходит уже четвертый год подряд. Она призвана помочь выпускникам справиться с излишним волнением перед Государственной итоговой аттестацией. Ежегодно к Акции присоединяются не менее 50 регионов России . За годы проведения около 130 тысяч выпускников стали её участниками. В этом году к Акции подключатся не менее 20 тысяч школьников из 40 регионов.

«В этот раз мы начинаем Всероссийскую акцию «100 баллов для победы» в Новосибирске — культурном и научном центре Сибири. Более полувека рядом с этим городом развивается Академический городок, в котором концентрируются ведущие научные силы Сибири. Вам, нынешним выпускникам, наследникам богатейших научных и промышленных достижений, предстоит продолжить работу и прославить свой край новыми открытиями», — отметил начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Справочно:

Впервые Акция стартовала 17 апреля 2015 года в 56-й Академической гимназии Санкт-Петербурга. Она была посвящена Году литературы и 70-летию Победы и направлена на активизацию интереса школьников к чтению.