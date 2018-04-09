Ещё
Стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Всероссийская акция «100 баллов для победы», посвящённая подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018, стартовала в Новосибирске, следом она пройдёт и в других регионах.
Акция, инициированная Рособрнадзором, проходит уже четвертый год подряд. Она призвана помочь выпускникам справиться с излишним волнением перед Государственной итоговой аттестацией. Ежегодно к Акции присоединяются не менее 50 регионов России. За годы проведения около 130 тысяч выпускников стали её участниками. В этом году к Акции подключатся не менее 20 тысяч школьников из 40 регионов.
«В этот раз мы начинаем Всероссийскую акцию «100 баллов для победы» в Новосибирске — культурном и научном центре Сибири. Более полувека рядом с этим городом развивается Академический городок, в котором концентрируются ведущие научные силы Сибири. Вам, нынешним выпускникам, наследникам богатейших научных и промышленных достижений, предстоит продолжить работу и прославить свой край новыми открытиями», — отметил начальник Управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский.
Следом за Новосибирском Акция будет запущена в других регионах России. Во многих из них, помимо стобалльников, в нее примут участие известные артисты, общественные деятели и спортсмены. Например, в Санкт-Петербурге — абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2017» Илья Демаков, в Московской области успехов на экзаменах выпускникам пожелает легендарный хоккеист и государственный деятель Вячеслав Фетисов.
Справочно:
Впервые Акция стартовала 17 апреля 2015 года в 56-й Академической гимназии Санкт-Петербурга. Она была посвящена Году литературы и 70-летию Победы и направлена на активизацию интереса школьников к чтению.
Нижегородская правда: последние новости
В мае разгонят московские облака за 400 млн рублей «У меня должна была родиться дочь». Певица Натали на пике популярности потеряла ребенка Нас ждет двухдневная рабочая неделя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»106
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии256
Степаненко покидает Россию66
Швыряющая младенцев медработница попала на видео32
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1049
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение