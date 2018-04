Рынок акций Китая закрылся разнонаправленно, Shanghai Composite прибавил 0,26%

Investing.com — Фондовый рынок Китая завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов страхования, ПО и компьютерных услуг и технологий. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах ритейла, недвижимости и туризма и отдыха.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже Shanghai Composite подорожал на 0,26%, индекс SZSE Component подешевел на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Xinjiang Sayram Modern Agriculture Co Ltd (SS:600540), которые подорожали на 0,500 п. (10,10%), закрывшись на отметке в 5,450. Котировки Hainan Mining Co Ltd (SS:601969) выросли на 0,76 п. (10,07%), завершив торги на уровне 8,31. Бумаги Shanghai Golden Bridge InfoTech Co Ltd (SS:603918) выросли в цене на 1,91 п. (10,03%), закрывшись на отметке 20,96.

Лидерами падения стали акции Taiyuan Lionhead Cement Co Ltd (SS:600539), цена которых упала на 1,300 п. (9,96%), завершив сессию на отметке 11,750. Акции Wintime Energy Co Ltd (SS:600157) поднялись на 0,300 п. (9,93%), закрывшись на уровне 2,720, а Henan Ancai Hi-tech Co Ltd (SS:600207) снизились в цене на 0,630 п. (6,21%) и завершили торги на отметке 9,520.

В лидерах роста среди компонентов индекса SZSE Component по итогам сегодняшних торгов были акции Chengdu CORPRO Technology Co Ltd (SZ:300101), которые подорожали на 10,02% до отметки 19,77, Beijing BDStar Navigation Co Ltd (SZ:002151), которые набрали 10,00%, закрывшись на уровне 33,76, а также акции Beijing UniStrong Science&Technology Co Ltd (SZ:002383), которые повысились на 9,85%, завершив сессию на отметке 21,64.

Лидерами падения стали акции Shaanxi J&R Fire Protection Co Ltd (SZ:300116), которые снизились в цене на 8,47%, закрывшись на отметке 5,08. Акции компании Wuhu Shunrong Auto Parts Co Ltd (SZ:002555) потеряли 7,82% и завершили сессию на уровне 16,15. Котировки Tongfang Guoxin Electronics Co Ltd (SZ:002049) снизились в цене на 5,57% до отметки 45,98.

На Шанхайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (674) превысило количество закрывшихся в плюсе (635), а котировки 54 акций практически не изменились.

Котировки акций Taiyuan Lionhead Cement Co Ltd (SS:600539) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 9,96%, 1,300 п., и завершили торги на отметке 11,750. Котировки акций Wintime Energy Co Ltd (SS:600157) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 9,93%, 0,300 п., и завершили торги на отметке 2,720. Котировки акций Chengdu CORPRO Technology Co Ltd (SZ:300101) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 10,02%, 1,80 п., и завершили торги на отметке 19,77. Котировки акций Shaanxi J&R Fire Protection Co Ltd (SZ:300116) упали до 52-недельного минимума, упав на 8,47%, 0,47 п., и завершили торги на отметке 5,08. Котировки акций Wuhu Shunrong Auto Parts Co Ltd (SZ:002555) упали до 52-недельного минимума, упав на 7,82%, 1,37 п., и завершили торги на отметке 16,15. Котировки акций Beijing UniStrong Science&Technology Co Ltd (SZ:002383) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 9,85%, 1,94 п., и завершили торги на отметке 21,64.

Индекс волатильности CBOE China Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Shanghai Composite, вырос на 6,02% до отметки 28.89.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,28%, или 3,70, достигнув отметки $1.332,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,34%, или 0,21, до $62,27 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне подорожали на 0,48%, или 0,32, до отметки $67,43 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/CNY выросла на 0,14% до 6,3134, а котировки EUR/CNY повысились на 0,06%, достигнув отметки 7,7476.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,07% до 89,88.