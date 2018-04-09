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Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов
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Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 9 февраля 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские индексы усилили падение, индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 9 февраля, индекс РТС находится под отметкой в 1200 пунктов на фоне падения бумаг металлургического и нефтегазового сектора.
Индекс Мосбиржи к 10.46 мск понедельника падал на 2,56% — до 2222,72 пункта, индекс РТС — на 3,33%, до 1195,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Бумаги металлургического и горнодобывающего секторов в целом снижаются на 0,29-7,2%. В лидерах снижения акции компаний, подконтрольных Олегу Дерипаске, против которых США ввели санкции в минувшую пятницу. Бумаги "Русала" к текущему моменту снижаются на 22,29% (уже падали на 46,9% — до 15,04 рубля), En+ Group — на 17,57%, группы "ГАЗ" — на 10,73%.
Бумаги "Норникеля", 27,8% которого принадлежит "Русалу", теряют в цене 7,81%.
Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,2-4,15%.
Прайм: последние новости
Цена биткоина превысила $7 тыс, аналитики ожидают роста до $7,6 тыс Акции "Русала" рухрули на 30% на возможном техдефолте по некоторым кредитным обязательствам Цена на золото колеблется на неоднозначном внешнем фоне
 Ещё 3 источника 
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