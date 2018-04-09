Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 9 февраля

Российские индексы усилили падение, индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов впервые с 9 февраля, индекс РТС находится под отметкой в 1200 пунктов на фоне падения бумаг металлургического и нефтегазового сектора.

Индекс Мосбиржи к 10.46 мск понедельника падал на 2,56% — до 2222,72 пункта, индекс РТС — на 3,33%, до 1195,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи

Бумаги "Норникеля" , 27,8% которого принадлежит "Русалу", теряют в цене 7,81%.

Бумаги нефтегазового сектора падают на 1,2-4,15%.