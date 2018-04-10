Глава Мосбиржи прокомментировал обвал на торгах

"Биржа ее (ситуацию с обвалом рынка — "Газета.Ru") безусловно ожидала с точки зрения параметров риск-менеджмента, потому что объявление об этом событии — о санкциях — произошло пятницу. И в пятницу рынок отреагировал достаточно вяло, но мы к этому приготовились, естественно. К тому же у нас сейчас есть возможности технологические, которые мы ввели в последние год-два, когда мы автоматически в ходе торгов переставляем наши параметры риск-менеджмента", — сказал Афанасьев.

Он подчеркнул, что снижение индексов до 15% не доходило.

"Чуть-чуть пробивало в каких-то моментах 10%, но возвращалось обратно, закончилось на минус 8,34%. Движение рынка на 8% — это серьезное очень движение, но не катастрофа", — добавил Афанасьев.

Ранее сообщалось, что российские торги закрылись падением.