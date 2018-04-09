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Московская биржа ограничила торги акциями «Русала»
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Московская биржа ограничила торги акциями UC Rusal 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Московская биржа» ввела дискретный аукцион по акциям UC Rusal в связи со снижением цены более чем на 20%, говорится в сообщении биржи.
В нем уточняется, что резкое падение акций компании продолжалось в течение десяти минут подряд. Таким образом, c 10:22 мск основные торги Т+ по акциям UC Rusal проводятся в виде дискретного аукциона.
«В остальных режимах торгов секции фондового рынка торги проводятся согласно установленному регламенту», — говорится в пресс-релизе.
Ранее UC Rusal предупредила, что введенные 6 апреля Минфином США санкции против российского производителя алюминия могут стать причиной технического дефолта. Об этом говорилось компании Олега Дерипаски в сообщении для инвесторов Гонконгской биржи. После этого акции компании обвалились более чем на 50%. По данным на 9.05 мск, UC Rusal стоил $4,83 млрд
Сейчас UC Rusal удовлетворяет всем требованиям перед кредиторами, выплачивает проценты по облигациям, подчеркивала компания. При этом UC Rusal считает, что ее включение в SDN-лист (запрещающий всем американским контрагентам любые экономические связи с компанией) «может привести к техническим дефолтам в отношении некоторых кредитов и облигационных займов», говорилось в сообщении.
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