Акции ГАЗа снизились на 4%

Обыкновенные акции компании ГАЗ (входит в группу ГАЗ и является активом Олега Дерипаски) на открытии торгов на Московской бирже упали на 4,07%, до 590 рублей за бумагу по данным на 10:03.
Позднее падение котировок составило 2,28%, до 601 рубля за одну обыкновенную акцию, следует из данных биржи на 10:06.
Ранее сообщалось, что США 6 апреля ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за ситуации на Украине.
В списке, в том числе, Олег Дерипаска и его активы, включая компании «Русские машины», «Группа ГАЗ».