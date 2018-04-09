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Акции ГАЗа снизились на 4%
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Акции ГАЗа на открытии торгов снижались на 4% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обыкновенные акции компании ГАЗ (входит в группу ГАЗ и является активом Олега Дерипаски) на открытии торгов на Московской бирже упали на 4,07%, до 590 рублей за бумагу по данным на 10:03.
Позднее падение котировок составило 2,28%, до 601 рубля за одну обыкновенную акцию, следует из данных биржи на 10:06.
Ранее сообщалось, что США 6 апреля ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за ситуации на Украине.
В списке, в том числе, Олег Дерипаска и его активы, включая компании «Русские машины», «Группа ГАЗ».
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