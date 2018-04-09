Акции ГАЗа снизились на 4%

Акции ГАЗа на открытии торгов снижались на 4%

Позднее падение котировок составило 2,28%, до 601 рубля за одну обыкновенную акцию, следует из данных биржи на 10:06.

Ранее сообщалось, что США 6 апреля ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц. Ограничительные меры введены из-за ситуации на Украине

В списке, в том числе, Олег Дерипаска и его активы, включая компании «Русские машины», «Группа ГАЗ».