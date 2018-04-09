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Индекс РТС упал ниже психологически значимого уровня в 1200 п впервые с 12 февраля
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Индекс РТС упал ниже психологически значимого уровня в 1200 п впервые с 12 февраля 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи упал ниже психологически значимого уровня в 1200 пунктов впервые с 12 февраля, следует из данных торгов.
Прайм: последние новости
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