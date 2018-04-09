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Статистика по рынку труда в США не дает новых поводов ожидать 4 повышений ставки ФРС в этом году, — Аналитики…
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Статистика по рынку труда в США не дает новых поводов ожидать 4 повышений ставки ФРС в этом году, — Аналитики… 

Прайм 2 часа назад
Фото: Прайм
Однако, американские процентные ставки пока не могут продемонстрировать уверенное движение вниз: так, доходность UST’2 начинает сегодняшний день на отметке 2.29% (пятничный максимум — 2.31%, минимум — 2.26%), а UST’10 — 2.80% (2.83% и 2.77%, соответственно).
Подобное развитие событий может иметь сразу несколько обоснований. С одной стороны, средний за последние 3 месяца прирост NFP все еще находится на крепком уровне в 200 тыс., подтверждая силу американского рынка труда. С другой стороны, рост почасовой з/п в США ускоряется (+2.7% г/г), не отставая от ожиданий экономистов. Наконец, уже в ближайшую среду данные по инфляции в США за март должны продемонстрировать ощутимый рост: в частности, с 1.8% до 2.1% г/г по базовому показателю — пусть и в силу базовых эффектов.
В сухом остатке, пятничный релиз не дает новых поводов ожидать 4 повышения ставки ФРС в текущем году (против 3, которые ожидаются экономистами Societe Generale). Однако, внимание к экономической статистике в ближайшие недели и месяцы останется повышенным.
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