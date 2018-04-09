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Омский суд приостановил торги по аренде земли под китайской оптовкой
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Омский суд приостановил торги по аренде земли под китайской оптовкой 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает «Новый Омск».
Арбитражный суд Омской области запретил региональному министерству имущественных отношений и Росреестру проводить торги по аренде земельного участка по ул. Малая Островская — ул. 3-я Енисейская в городе Омске. На этом месте сейчас располагается рынок — так называемая китайская оптовка. Подведение итогов аукциона отложили минимум до 19 мая.
Министерство имущественных отношений региона пытается сдать в аренду земельный участок несколько раз за год. Ранее договор заключили с ООО «ТК „Аргумент“. Но через несколько месяцев компания отказалась от своих планов. Позже чиновники объявляли новый аукцион, однако его признали несостоявшийся, потому что потенциальные арендаторы не внесли задаток.
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