Омский суд приостановил торги по аренде земли под китайской оптовкой

Об этом сообщает «Новый Омск».

Арбитражный суд Омской области запретил региональному министерству имущественных отношений и Росреестру проводить торги по аренде земельного участка по ул. Малая Островская — ул. 3-я Енисейская в городе Омске . На этом месте сейчас располагается рынок — так называемая китайская оптовка. Подведение итогов аукциона отложили минимум до 19 мая.

Министерство имущественных отношений региона пытается сдать в аренду земельный участок несколько раз за год. Ранее договор заключили с ООО «ТК „Аргумент“. Но через несколько месяцев компания отказалась от своих планов. Позже чиновники объявляли новый аукцион, однако его признали несостоявшийся, потому что потенциальные арендаторы не внесли задаток.