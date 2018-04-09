Ещё
На Знамени Победы в Железноводске напишут 8 тысяч имён
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Знамени Победы в Железноводске напишут 8 тысяч имён 

АиФ Ставрополье 27 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Каждый горожанин сможет изготовить собственное Знамя Победы с 20 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Железноводска.
Штабы акции «Знамя Победы» разместят в различных точках города. Все желающие получат ткань, краску и трафареты и смогут увековечить имена и сведения о своих родных и близких ветеранах войны и тружениках тыла.
Перед празднованием годовщины Победы все знамёна соединят в единое полотно, с которым промаршируют по городу во время парада 9 Мая. Организаторы акции планируют записать как минимум 8 000 имён героев.
Год назад в Железноводске проводили акцию «Синий платочек». Участники сшили самый большой в мире солдатский платок, украшенный многочисленными именами ветеранов.
АиФ Ставрополье: последние новости
«Коммунисты России» устроили акцию протеста в КЧР В Интернете появились первые кадры фильма о судьбе Виталия Калоева Из горящего многоэтажного дома в Грозном эвакуировали 145 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Степаненко покидает Россию81
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты779
Россия ответила на переезд Скрипалей в США182
«Если ты умрешь, нам ничего не достанется»
США захотели сталинского «бога войны»31
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
04:56
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты
Конфликты Армия
00:19
Тулееву предложили новую должность
Политика
02:18
Пьеха оказалась в больнице без лекарств
Шоу-бизнес
00:25
Загорелся киевский зоопарк
Происшествия
00:09
Россия ответила на переезд Скрипалей в США
Политика
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
01:51
Экс-тёща забросала камнями футболиста
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение