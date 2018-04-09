На Знамени Победы в Железноводске напишут 8 тысяч имён

Каждый горожанин сможет изготовить собственное Знамя Победы с 20 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Железноводска

Штабы акции «Знамя Победы» разместят в различных точках города. Все желающие получат ткань, краску и трафареты и смогут увековечить имена и сведения о своих родных и близких ветеранах войны и тружениках тыла.

Перед празднованием годовщины Победы все знамёна соединят в единое полотно, с которым промаршируют по городу во время парада 9 Мая. Организаторы акции планируют записать как минимум 8 000 имён героев.

Год назад в Железноводске проводили акцию «Синий платочек». Участники сшили самый большой в мире солдатский платок, украшенный многочисленными именами ветеранов.