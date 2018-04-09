Абэ обсудит с Трампом необходимость уничтожения КНДР ракет малой и средней дальности

"Моя предстоящая встреча с американским лидером в [его поместье] «Мар-а-Лаго» — это хороший шанс согласовать наши позиции в преддверии саммита лидеров Южной и Северной Кореи, а также возможной встречи лидеров США и Северной Кореи. С точки зрения Японии нет никакого смысла в уничтожении Северной Кореей только межконтинентальных баллистических ракет. Она должна избавиться также и от ракет малой и средней дальности, которые угрожают нашей стране. Этот вопрос я также хотел бы обсудить с президентом Трампом", — сказал он.

Абэ с 17 по 20 апреля посетит с официальным визитом США. По его словам, в ходе встречи с Трампом он намерен лично попросить его поднять вопрос похищенных разведкой КНДР японских граждан в случае организации саммита лидеров этой страны и США.