Нефть продолжает дорожать

Нефть дорожает более чем на 3% на ослаблении напряженности вокруг торговли США и КНР

Мировые цены на нефть во вторник вечером выросли более чем на 3% на фоне ослабления переживаний на рынках по поводу торговых отношений между США КНР , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.19 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,34%, до 70,94 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,15%, до 65,42 доллара за баррель.

Ранее во вторник председатель КНР Си Цзиньпин , выступая на открытии ежегодного Азиатского экономического форума на китайском острове Хайнань, пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен Си Цзиньпину за снижение пошлин на автомобили и другие шаги в торговой сфере, об этом президент написал в своем Twitter.

Ранее в апреле США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Затем президент США Дональд Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая объемом импорта на 100 миллиардов долларов.

На рынке не так много рисковых или безрисковых настроений, но есть ожидания того, будет ли развязана торговая война или нет, и на данный момент рынок считает, что ее не будет, считает аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер (Jasper Lawler). Его мнение приводит агентство Рейтер