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Московская биржа открылась ростом
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Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Фото: Прайм
Индекс Мосбиржи утром в пятницу повышался на 0,1% — до 2213 пунктов, индекс РТС вырос на 0,3% — до 1129 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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