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Московская биржа открылась ростом
Деловая газета «Взгляд»
43 минуты назад
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Прайм
Индекс Мосбиржи утром в пятницу повышался на 0,1% — до 2213 пунктов, индекс РТС вырос на 0,3% — до 1129 пунктов.
Следует из данных
Московской биржи
.
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