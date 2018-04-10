Индекс Мосбиржи откроется недалеко от уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 2085-2095 п, — Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал»

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2070, 2050 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2100, 2150 п.

Утреннее улучшение внешнего фона лишь сгладит продолжившееся после закрытия основных торгов в России падение фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. Сегодня мы ожидаем волатильного движения указанных индексов в достаточно широком диапазоне. В первые часы торгов они будут нащупывать новые краткосрочные уровни поддержки и сопротивления.

Значимость иностранной статистики сегодня вновь отходит далеко на второй план. Во второй половине дня участники локальных торгов будут следить за внешнеполитическими новостями и за динамикой изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-8,34%) и РТС (-11,44%) завершили торги с сильным понижением, которое оказалось рекордным за несколько последних лет. Вчерашнее падение многих отечественных акций можно без преувеличения назвать обвальным. Распродажи в голубых фишках оказались подтверждены сильно возросшим объемом торгов. Кроме того, падение российского фондового рынка сопровождалось масштабным ослаблением курса российской валюты по отношению к евро и доллару США. Это говорит о том, что нерезиденты не только закрывали «длинные» позиции в акциях, но и начали активно выводить капиталы за рубеж. Таким образом, локальный фондовый рынок в одночасье лишился одного из значимых среднесрочных факторов поддержки.

Стоит отметить, что вчерашнее улучшение внешнего фона осталось без внимания участников российских торгов. На первый план по значимости для них вышло резкое обострение геополитических рисков, связанное с недавними событиями на ближнем востоке. Ракетный удар по сирийскому аэродрому состоялся на фоне очередного обвинения правительственных войск в применении химического оружия. В связи с этим официальные лица в США не исключают применения военной силы против российского союзника со всеми вытекающими последствиями.

Указанные внешнеполитические события наложились на первые последствия пятничного ужесточения санкций со стороны США в отношении ряда российских компаний, а также против отдельных бизнесменов и членов правительства. В подобных условиях многие держатели отечественных акций приняли решение о закрытии имеющихся позиций по любым ценам. Вчерашняя паника была сопоставима с событиями четырехлетней давности, когда локальный рынок отыгрывал первые известия по поводу начавшегося процесса присоединения Крыма к РФ.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние бэквордации величиной в 15,2 п., или 1,4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка существенно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне глубокой просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным понижением в пределах 2-20% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одними из лидеров падения на локальном рынке, как и в ходе пятничных торгов, выступили взаимосвязанные бумаги RUSAL plc (RUAL RM, -20,35%) и ENPL-гдр (ENPL RM, -16,02%). Алюминиевая компания РУСАЛ официально заявила о том, что введенные в ее отношении санкции со стороны США могут стать причиной технических дефолтов в отношении ряда кредитных обязательств. Однако это лишь одно из многих неприятных последствий адресных ограничительных мер. В течение двух ближайших месяцев многие контрагенты РУСАЛА будут вынуждены завершить или отменить ранее заключенные сделки. Кроме того, столь важный рынок сбыта, как США, теперь будет закрыт для российской алюминиевой компании.

Среди голубых фишек опережающим падением вновь выделились бумаги Сбербанк-ао ( SBER RM, -17,04%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -13,44%). С одной стороны, слабость этих бумаг была связана с активным выходом из них иностранных инвесторов. Кроме того, представители финансового сектора остаются максимально уязвимыми по отношению к потенциально возможному усилению внешних санкций.

Формально лучше рынка вчера торговались бумаги Татнефть-ао ( TATN RM, -2,18%), МосБиржа (MOEX RM, -2,48%), Сургутнефтегаз-ао ( SNGS RM, -2,70%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -4,75%). Указанные акции понесли сравнительно небольшие потери. Бумаги «МосБиржи» и «Сургутнефтегаза» традиционно играют роль защитных активов в моменты роста рыночной неопределенности. Организатору биржевых торгов в известной степени пойдет на пользу текущий рост рыночной волатильности. Что же касается компания «Сургутнефтегаз», то она выиграет от наметившегося ослабления рубля благодаря наличию крупных валютных накоплений. Впрочем, не стоит забывать о том, что она, как и другие крупные эмитенты, не застрахована от введения адресных санкций.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с сильным неравномерным повышением в пределах 1,5%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вчерашним масштабным приростом подорожали на 0,6%. Фьючерсы на золото потеряли 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,8%. Гонконгский Hang Seng повысился на 1,2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Влияние внешнего фона на локальный рынок сегодня будет ослаблено в связи с высоким градусом внешнеполитической напряженности.