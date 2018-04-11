Индекс Мосбиржи на открытии снизится в пределах 0,5%, — Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал»

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2150, 2120 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2180, 2200 п.

После умеренно негативного старта торгов вероятен переход индекса МосБиржи в состояние волатильной консолидации. Локальный рынок будет нащупывать новые краткосрочные уровни поддержки и сопротивления.

Во второй половине дня участники российских торгов продолжат следить за внешнеполитическими новостями и за динамикой изменения стоимости фьючерсов на нефть. Контракты на «черное золото» могут заметно сдвинуться по факту публикации еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+3,96%) и РТС (-0,38%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи сильно вырос в рамках коррекционного отскока после состоявшегося накануне обвального падения. В то же время долларовый индекс РТС умеренно понизился по итогам дня под влиянием продолжившегося ослабления рубля по отношению к североамериканской валюте. Таким образом, капитализация локального фондового рынка пока не сумела повыситься в долларовом выражении.

На фоне недавнего усиления внешних санкций и роста внешнеполитической напряженности значимость привычных внешних индикаторов временно отошла на второй план. Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent сумели восстановиться к своему долгосрочному максимуму, ненадолго превысив отметку $71 за баррель. Столь позитивная динамика цен на «черное золото» должна оказать поддержку российским индексам в случае новых внешних шоков. Вышедший минувшей ночью еженедельный отчет Американского института нефти (API) носил неоднозначный характер. Недельный прирост запасов нефти и бензина за океаном состоялся наряду с сопоставимым сокращением запасов дистиллятов. Теперь участники сырьевых торгов будут ожидать вечерней публикации официальной еженедельной статистики от Минэнерго США.

В качестве серьезного фактора риска для локального фондового рынка выступает вероятность дальнейшей эскалации военно-политического противостояния в Сирии . Кроме того, в США вновь заговорили о возможности введения ограничительных мер в отношении государственного долга России

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние бэквордации величиной в 7,7 п., или 0,7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне масштабного коррекционного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-8% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно сильнее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +5,03%), Лукойл (LKOH RM, +7,73%), Татнефть-ао ( TATN RM, +7,44%), Новатэк (NVTK RM, +5,15%), Сургутнефтегаз-ап ( SNGSP RM, +6,66%). Повышенный интерес к указанным акциям был связан с явным улучшением настроений на нефтяном рынке.

Дополнительным позитивом для бумаг Новатэк стало сообщение эмитента о приобретении собственных акций и ГДР на открытом рынке в рамках объявленной ранее программы выкупа. Компания покупала свои бумаги в минувший понедельник, в момент биржевой паники. Стоит признать, что указанная операция была произведена в крайне удобный и своевременный момент и поддержала котировки акций независимой газодобывающей компании. Кроме того, стало известно, что председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон увеличил свою долю в компании с 0,7181% до 0,7234%.

Защитные бумаги Сургутнефтегаз-ао, Сургутнефтегаз-ап не только отыграли состоявшуюся в понедельник просадку, но и превысили уровни своего пятничного закрытия. Компания-эмитент выиграет от состоявшегося ослабления рубля благодаря наличию крупных валютных накоплений. Однако не стоит забывать о том, что «Сургутнефтегаз», как и другие крупные эмитенты, не застрахован от введения новых адресных санкций.

Бумаги Сбербанк-ао ( SBER RM, +0,85%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -0,55%) вчера продемонстрировали сравнительную слабость. По-видимому, мы наблюдали продолжение исхода нерезидентов из столь полюбившихся им акций. Кроме того, кредитные организации остаются очень уязвимыми по отношению к возможному усилению внешних санкций. Новые ограничительные меры со стороны США могут быть направлены на российские долговые бумаги.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным понижением в пределах 0,5%. Контракты на нефть сорта Brent в противовес сильному вчерашнему приросту подешевели на 0,5%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,35%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Однако влияние внешнего фона на локальный рынок сегодня будет ослаблено по причине того, что российские фондовые индексы продолжат приходить в равновесие после недавнего сильного движения.