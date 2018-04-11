Ещё
Нью-Йоркская Comex ограничила поставку алюминия «Русала»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Рубль продолжает безустанное падение
Рубль продолжает безустанное падение

Нью-Йоркская Comex ограничила поставку алюминия «РусАла» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нью-Йоркская товарная биржа Comex на фоне санкций американского минфина отозвала одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, добываемых компанией «РусАл».
«Незамедлительно Comex отменяет … регистрацию по поставкам и поставки для определенных брендов алюминия в рамках фьючерсных контрактов», — сообщила Comex, передает РИА «Новости».
Среди перечисленных дочерних алюминиевых предприятий «РусАла» упомянуты Богословский, Кандалакшский, Надвоицкий алюминиевые заводы, а также заводы в Братске, Иркутске, Красноярске и ряде других городов.
Таким образом, поставки по сортам брендов этих заводов отменены биржей. Отмечается, что пересмотр регистрации был произведен из-за введения санкций по отношению к «РусАлу» министерством финансов США.
После введния США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Совет директоров «РусАла» покинули глава Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лэйдер, директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Санкции против Дерипаски подорвали доверие ко всем российским ценным бумагам Банки США начали мешать расчетам на Лондонской бирже Московская биржа открылась разнонаправленно
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят новый удар по России487
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель66
После разговора с Путиным Меркель сделала резкие заявления1096
Трамп выбирает силу удара по Сирии145
Авиакатастрофа в Хабаровске5
Видео
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:11
Появилось видео крушения Ми-8 в Хабаровске
Происшествия Катастрофы
00:26
Когда выгоднее купить доллары и евро
Личный счет Экономика
01:54
Названы версии крушения Ми-8
Происшествия
02:09
Разведчики десантировались в Приморье
Армия Оружие
00:33
Небо над Сирией опустело
Армия Ближний Восток
02:37
Вслед за техникой подорожает одежда
Личный счет
00:37
«Нафтогаз» обрадовался заявлению Меркель
Компании Экономика
02:05
Синоптики рассказали о погоде в среду
Общество Новости Москвы
01:48
Британия отказалась бомбить Сирию
Войска Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение