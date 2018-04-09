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Отсутствие диалога между США и КНР создает угрозу дальнейшего снижения фондовых рынков, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам»
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Отсутствие диалога между США и КНР создает угрозу дальнейшего снижения фондовых рынков, — Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,2%, в очередной раз протестировав 200-дневную скользящую среднюю, закрывшись на отметке 2604,47 пунктов, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,34%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 2,28%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на шесть базисных пунктов — до 2,77 процента.
Новая инициатива Трампа повысить ввозные пошлины в отношении Поднебесной до ста миллиардов долларов в дополнение к ранее озвученным пятидесяти миллиардам уже выглядит более серьезной проблемой для торгового оборота между странами. И несмотря на заявления Белого дома о ведущихся между Пекином и Вашингтоном неформальных переговорах по урегулированию данной проблемы, официальный представитель Минкоммерции Китая Гао Фэн в пятницу отметил, что ничего подобного не происходит, добавив, что в сложившихся обстоятельствах не видит возможным вообще вести какой-либо диалог с американской стороной.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,12%, закрывшись на отметке $66,92 на фоне негативного сантимента на мировых фондовых площадках и вышедшей статистики от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, недельные данные которой показали рост числа буровых установок в стране на 11 единиц, доведя их общее количество до трехлетнего максимума на уровне 808 штук.
В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $66,70 и $65,90, сопротивления расположены на $67,60 и $68,50.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2281,23 п., потеряв 0,65%. На данный момент локальная поддержка по-прежнему находится на отметке 2270 п. и основная на 2240 п., закрепление под которой все еще создает угрозу снижения в район 2200 п. -2190 п. Основное сопротивление расположено на уровне 2300 пунктов.
В текущей ситуации поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 122000 п., при проходе которого инструмент рискует потерять от 4000 до 6000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 123000 п. и 124000 пунктов.
Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 58,17, потеряв 0,8% по отношению к доллару США на фоне негативной динамики на рынке нефти и введения очередного санкционного пакета со стороны заокеанских «партнеров».
В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 58,50 и 59, поддержки расположены на 58 и 57,70.
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