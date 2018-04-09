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Россияне рассказали, в чем хранят сбережения
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Россияне рассказали, в чем хранят сбережения 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
В российском обществе фиксируются ожидания негативного сценария событий в отношении поведения курса рубля к доллару, но, несмотря на это, россияне предпочитают хранить сбережения в рублях, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В трехмесячной перспективе участники опроса ВЦИОМ прогнозируют 61 рубль за доллар (среднее значение по ответам тех, кто дал конкретный прогноз, — 52%), через год — 64 рубля (38%), говорится в сообщении на сайте Центра.
Такие оценки респонденты давали на фоне официального курса на уровне 57 рублей за доллар.
54% граждан признались, что следят за ситуацией на валютном рынке (58% в 2017 году).
При этом социологи отмечают, что число россиян, делающих сбережения, выросло: только у 29%, по их признанию, нет запасов на черный день (41% в 2015 году). 68% россиян предпочитают сберегать в рублях, у 5% и 3% населения есть сбережения в долларах и евро соответственно.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27-28 марта 2018 года. Объем выборки — 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 36 копеек — до 58,54 рубля, курс евро поднялся на 44 копейки — до 71,8 рубля.
По данным всероссийского исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ, более половины россиян не ждут финансовой помощи от своих детей после выхода на пенсию.
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