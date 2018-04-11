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Биржи АТР изменяются разнонаправленно
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Биржи АТР изменяются разнонаправленно на неопределенности вокруг торгового спора США и КНР 

Прайм 21 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют смешанную динамику на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,75% — до 30960,72 пункта. Корейский KOSPI снижался на 0,02% — до 2450,22 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,34%, до 5836,9 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,21% — до 21748,24 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,9% — до 3219,07 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,73%, до 1854,65 пункта.
Накануне председатель КНР Си Цзиньпин пообещал снизить пошлины на ввоз автомобилей в страну и предпринять шаги для расширения доступа на китайский рынок иностранного капитала. Инвесторы восприняли такой шаг как попытку Китая урегулировать торговый спор с США.
"Рынок все больше надеется на то, что стороны сядут за стол переговоров. Дело в том, что многое поставлено на карту, и есть риск перебоев в глобальной цепи поставок из-за пошлин", — считает глава подразделения по рыночной стратегии Wells Fargo Investment Institute Пол Кристофер (Paul Christopher), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.
Участники торгов обратили внимание также на внутреннюю статистику из Китая. Так, в среду стало известно, что индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в марте на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно замедлившись по сравнению с предыдущим месяцем под влиянием сезонного понижения цен. Показатель марта не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали ускорение инфляции до 2,6% с 2,9% в феврале.
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 Ещё 5 источников 
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