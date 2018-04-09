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Азиатские индексы торгуются в «зеленой зоне»
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Азиатские индексы торгуются в «зеленой зоне» 

Банки.ру 1 час назад
Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в понедельник положительную динамику ключевых индикаторов.
Японский Nikkei 225 на 8:27 мск вырос на 0,74% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 726,51 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 1,38% до 30 255,92, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 0,38% до 3 142,86 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,17% до отметки 3 448,37. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,56% до 2 443,22 пункта.
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