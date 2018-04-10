Азиатские биржи закрылись в плюсе

Фондовые площадки Азии завершили торги вторника положительной динамикой ключевых индикаторов.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,54% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 21 794,32 пункта. Гонконгский Hang Seng Index повысился на 1,65% до 30 728,74, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite увеличился на 1,66% до 3 190,32 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 0,48% — до отметки 3 466,38. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,27% до 2 450,74 пункта.

Продуктовый виджет