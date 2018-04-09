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Море цветов помогает китайским деревням развивать туризм и связанные с ним отрасли 

ИА Синьхуа 38 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 апреля /Синьхуа/ — В эти весенние дни в городском округе Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/ и относящихся к нему сельских районах проходит фестиваль цветения рапса. За первый квартал года город посетили около 13 млн туристов, доходы от туризма составили 7,66 млрд юаней, что соответственно на 25,1 и 40,24 проц. больше по сравнению с прошлогодним показателем за тот же период.
ИА Синьхуа: последние новости
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