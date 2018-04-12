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В Омске пройдёт акция «Культурный минимум»
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В Омске пройдёт акция «Культурный минимум» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Омске пройдёт всероссийская акция «Культурный минимум». В этот день состоится масштабный флешмоб. Также омичи смогут посетить книжную выставку в областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина. Также организаторы подготовили тематические экскурсии по Любинскому проспекту от памятника городовому до театра драмы. А в парке «Россия — моя история» пройдёт День истории Сибири.
«Акция «Культурный минимум» — это возможность объединить разные поколения, создать новые традиции. В рамках акции мы приглашаем омичей посетить культурные площадки нашего города. Кроме того, мы хотим удивить омичей и гостей города колоритным флешмобом в национальных костюмах народов России. В 16:00 ждем всех на площади перед дворцом искусств имени А. М. Малунцева», — отметил организатор акции Ермек Хапизов.
Добавим, что омичи смогут бесплатно посетить все запланированные мероприятия.
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