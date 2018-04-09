Цены на нефть растут

Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,42% — до $67,39 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,40%, составив $62,31 за баррель.