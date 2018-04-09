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Цены на нефть растут
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Цены на нефть растут
RT на русском
20 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне увеличились на 0,42% — до $67,39 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,40%, составив $62,31 за баррель.
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