ЦБ повысил официальный курс евро более чем на 1 рубль 

Банк России повысил официальный курс доллара расчетами на завтра на 73 коп. — до 58,57 руб., свидетельствуют данные ЦБ.
Курс евро повышен на 1,17 рубля — до 71,88 руб.
Биржевой курс доллара к 12:35 по московскому времени повысился на 1,8% — до 59,22 руб.
Курс евро растет на 1,8% — до 72,66 руб.
6 апреля США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний. 9 апреля бумаги попавших под ограничительные меры «Русала» и En+ упали на 30% и 20% соответственно.
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