ЦБ повысил официальный курс евро более чем на 1 рубль

Банк России повысил официальный курс доллара расчетами на завтра на 73 коп. — до 58,57 руб., свидетельствуют данные ЦБ. Курс евро повышен на 1,17 рубля — до 71,88 руб. Биржевой курс доллара к 12:35 по московскому времени повысился на 1,8% — до 59,22 руб. Курс евро растет на 1,8% — до 72,66 руб. 6 апреля США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний. 9 апреля бумаги попавших под ограничительные меры «Русала» En+ упали на 30% и 20% соответственно. Смотрите курсы валют, прогнозы и рыночные сводки на Рамблере