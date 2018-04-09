ВЦИОМ: россияне ожидают роста курса доллара, но предпочитают хранить сбережения в рублях

"В обществе фиксируются ожидания негативного сценария событий в отношении поведения курса рубля к доллару. Согласно последним данным, в трехмесячной перспективе респонденты прогнозируют 61 рубль за $1 (среднее значение по ответам тех, кто дал конкретный прогноз, — 52%), через год — 64 рубля (38%)", — говорится в сообщении. Отмечается, что данные оценки респонденты давали на фоне официального курса на уровне 57 рублей за $1.

За ситуацией на валютном рынке следят 54% граждан, что практически соответствует показателю годичной давности — 58%. Социологи зафиксировали рост числа россиян, которые делают сбережения. Так, об отсутствии сбережений сообщили только 29% респондентов, в 2015 году — 41%. Основной валютой для накоплений остается рубль — 68% респондентов хранят деньги в национальной валюте, сбережения в долларах и евро есть у 5% и 3% населения соответственно.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27-28 марта 2018 года. Объем выборки — 2 тыс. человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%, уточняется в исследовании.