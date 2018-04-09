Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 8 на 9 апреля

Вывод боевиков из сирийской Восточной Гуты, переговоры США Франции о неких «химатаках» в Сирии , готовность КНДР отказаться от ядерных испытаний, взлет биткоина в глазах его вечных критиков, авиаудар по Сирии, победа "Спартака" и несколько научных открытий.

Вечером 8 апреля московский «Спартак» разгромно одолел на выезде «Анжи», отметившись чудесным хет-триком Промеса в первом тайме.

Минобороны России показало вывод боевиков из Восточной Гуты, в очередной раз отметив, что никакого химоружия в Сирии нет, но это не помешало Трампу и Макрону договориться о совместном сборе информации по химатаке в Сирии 7 апреля. Впрочем, МИД РФ знает, что стоит за этими инфовбросами.

Утром 9 апреля стало известно, что сирийскую авиабазу обстреляли серией авиаударов, но США и Петагон категорически открестились от причастности к атаке.

СМИ США сообщили, о чем Ким Чен Ын готов поговорить с Дональдом Трампом, но сенатор Пушков уверен, что толку от этих бесед будет не много.

Главные критики биткоин-пузыря — Сорос и Рокфеллер — готовы инвестировать в криптовалюту, что позитивно отразилось на ее курсе.

Британский ветеринар развенчала несколько мифов о поведении кошек и собак, а российские ученые создали первый в мире аддитивный* протез для птицы.