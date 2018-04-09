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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 8 на 9 апреля
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Дайджест ключевых событий в столице и мире в ночь с 8 на 9 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вывод боевиков из сирийской Восточной Гуты, переговоры США и Франции о неких «химатаках» в Сирии, готовность КНДР отказаться от ядерных испытаний, взлет биткоина в глазах его вечных критиков, авиаудар по Сирии, победа "Спартака" и несколько научных открытий.
Вечером 8 апреля московский «Спартак» разгромно одолел на выезде «Анжи», отметившись чудесным хет-триком Промеса в первом тайме.
Минобороны России показало вывод боевиков из Восточной Гуты, в очередной раз отметив, что никакого химоружия в Сирии нет, но это не помешало Трампу и Макрону договориться о совместном сборе информации по химатаке в Сирии 7 апреля. Впрочем, МИД РФ знает, что стоит за этими инфовбросами.
Утром 9 апреля стало известно, что сирийскую авиабазу обстреляли серией авиаударов, но США и Петагон категорически открестились от причастности к атаке.
СМИ США сообщили, о чем Ким Чен Ын готов поговорить с Дональдом Трампом, но сенатор Пушков уверен, что толку от этих бесед будет не много.
Главные критики биткоин-пузыря — Сорос и Рокфеллер — готовы инвестировать в криптовалюту, что позитивно отразилось на ее курсе.
Британский ветеринар развенчала несколько мифов о поведении кошек и собак, а российские ученые создали первый в мире аддитивный* протез для птицы.
Вечерняя Москва: последние новости
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