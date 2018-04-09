Предприниматель выкупил памятник культуры на Семакова за 19 миллионов

Тюмени владельца нашла усадьба притча Знаменской церкив (улица Семакова,1). Памятник культурного наследия удалось продать со второй попытки. На первые торги никто не заявился, а вот на повторные пришли сразу трое.

— Торги начались с цены в 10 миллионов 630 тысяч 135 рублей, один шаг аукциона был равен 531 тысяче 500 рублей, — сообщается на сайте Фонда имущества Тюменской области.

Дом ушел с молотка за 19 миллионов 665 тысяч рублей, именно такую цену, предложенную тюменским предпринимателем, не смогли перебить другие участники аукциона. Новым владельцем памятника культурного наследия стал тюменец Олег Мисько. Согласно данным налоговой, мужчина занимается строительством, общественным питанием, торговлей.