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Состояние богатейших людей планеты вырастет $305 трлн к 2030 году
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Состояние богатейших людей планеты вырастет $305 трлн к 2030 году 

Inc. 1 час назад
Фото: Inc.
Общий объем денег, находящихся в руках богатейших людей планеты, к 2030 году вырастет вдвое — с $140 трлн в 2018 году до $305 трлн. Эти средства сосредоточатся у 1% жителей планеты, пишет The Guardian.
Согласно исследованию, проведенному изданием, с 2008 года состояние богатейших людей планеты растет на 6% в год, тогда как остальной части населения — лишь на 3% в год.
C 2017 года в мире каждые два дня появлялся новый миллаирдер, а к концу прошлого года их число достигло 2034 человека, следует из отчета международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam.
За 9 лет, с 2006 по 2015 годы, состояние миллиардеров в среднем выросло на 13%, тогда как зарплаты рабочих увеличились лишь на 2%.
В январе Bloomberg нашел нового долларового миллиардера — им стал владелец вьетнамской продовольственной империи Masan Group Нгуен Данг Куанг. Он начинал в 90-х с продажи лапши быстрого приготовления в России.
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