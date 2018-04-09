Рынок РФ попробует начать неделю на позитивной ноте на фоне роста цен на нефть, — Андрей Кочетков, аналитик компании «Открытие Брокер»

Европейская валюта ослабла за неделю с $1,2319 до $1,2285. Пара USD/RUB выросла за неделю с 57,15 до 58,18, а EUR/RUB поднялась с 70,43 до 71,38. Нефть Brent подешевела за неделю с $70,27 до $67,11. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2640,87 п. до 2604,47 п.

Основное внимание инвесторов обращено на процесс развития торговой войны, которую затеяли США против основных торговых партнёров. Нельзя сказать, что поводов для беспокойства нет, так как отрицательное сальдо торгового баланса США находится на многолетних максимумах. Однако попытки возвести барьеры всегда будут встречать ответную реакцию. Плюс к этому данные по рынку труда США за март оказались достаточно слабыми, но рынок не вдохновил этот факт возможного смягчения планов ФРС , поскольку риски глобальной торговли оказались более весомыми. Со второй недели апреля начинается новый период квартальных отчётов. В США это будет первый квартал под влиянием налоговой реформы. И, наконец, хоть статистика и отошла на второй план, но она остаётся определяющим фактором в решениях центральных банков.

В понедельник стоит обратить внимание на данные по внешней торговле Германии . Сильный баланс германского экспорта и импорта давно вызывает критику со стороны США. В еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов SENTIX. Банк Канады выпустит очередной обзор экономической конъюнктуры, что может послужить основанием для волатильности канадского доллара.

Япония поделится во вторник данными по заказам машиностроительной продукции. В Европе выйдет статистика по промышленному производству во Франции и Италии . Днём выступит президент ФРБ Далласа Р. Каплан. В США опубликуют данные по ценам производителей. Ожидается, что PPI ускорит рост до 2,9% с 2,8% в феврале, а CORE PPI до 2,6% с 2,5%. Поздно вечером выйдет отчёт Американского института нефти по запасам нефти и нефтепродуктов. В России «АЛРОСА» сообщит о своих продажах.

В среду Япония уточнит данные по машиностроительным заказам. Китай опубликует отчёт по инфляции. Ожидается, что индекс потребительских цен покажет рост на 2,6%, по сравнению с 2,9% в феврале. Цены производителей также замедлят рост до 3,4% с 3,7%. В Великобритании выйдут данные по строительству в феврале. Ожидается снижение на 2,5% в годовом выражении. Также будет опубликованы отчёты по промышленному производству и торговому балансу. Днём в Европе выступит глава ЕЦБ М. Драги. В США выйдет статистика потребительских цен. Ожидается, что CPI в марте ускорил рост до 2,4% с 2,2% в феврале, а Core CPI до 2,1% с 1,8% Кроме того, вечером ожидается отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, статистика исполнения федерального бюджета за март, а затем и протокол последнего заседания ФРС. В России выйдут данные по торговому балансу и недельный отчёт по инфляции.

Глава Банка Японии Х. Курода выступит в четверг утром. Китай поделится информацией о новых кредитах и прямых иностранных инвестициях. В еврозоне ожидается сводный отчёт по промышленному производству. Кроме того, в этот день выйдет традиционный ежемесячный отчёт OPEC . Европейский центральный банк окажется в центре внимания, поскольку будет опубликован протокол последнего заседания по денежной политике. Далее в США поступят еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Поздно вечером выступит глава Банка Англии М. Карни. В России «Детский мир» сообщит операционные результаты за I квартал. X5 Retail Group закроет реестр на участие в ГОСА. В четверг также состоится рассмотрение в суде претензий ФНС к «НМТП».

В пятницу ночью выступает глава ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари. Германия в этот день уточнит инфляцию за март. Китай поделится данными по экспорту и импорту. Ожидается, что в марте импорт вырос на 12,4%, по сравнению с 6,3% в феврале, а экспорт повысился на 11,9%. Международное энергетическое агентство опубликует ежемесячный обзор. В еврозоне ожидается статистика торгового баланса. Далее фокус внимания вновь сместится на США, где выступит глава ФРБ Бостона Э. Розенгрен. Далее будет говорить глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард. Вечером выйдет предварительный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана. Традиционно в пятницу вечером выйдет отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам, а закроет день выступление главы ФРБ Далласа Р. Каплана. В России « НЛМК » опубликует операционные результаты за I квартал. Пройдёт ВОСА «НМТП». «РусАгро» закроет реестр на получение дивидендов. « М. Видео » проведёт ВОСА.

Новая неделя на азиатских рынках началась достаточно позитивно. Спросом пользовались технологические акции, Samsung прибавлял 1,6%. В своём очередном сообщении в Twitter президент США Д. Трамп заявил: «Президент Си и я всегда будем друзьями без какой-либо зависимости от нашего спора по торговле. Китай ликвидирует свои торговые барьеры, потому что это правильно». Инвесторы решили, что подобный подход означает смягчение позиции Белого дома. Кроме того, Д. Трамп намекнул, что С. Корея вроде бы хочет обсудить своё ядерное разоружение. Соответственно, два столь мощных посыла помогли азиатским индексам закрепиться на территории роста. К 8:40 (мск) Nikkei 225 — 21679,11 п. (+0,52%), Hang Seng — 30219,72 п. (+1.26%), Shanghai Composite — 3136,57 п. (+0,17%).

Нефть начала новую неделю с небольшого роста, реагируя на ситуацию вокруг Сирии . Западные СМИ сообщают об очередном случае использования химического оружия, на что Белый дом ответил обещаниями жёсткого ответа. Также появились новости об атаке на одну из сирийских правительственных авиабаз, хотя США пока отрицают свою причастность. Вполне вероятно, что геополитический фактор будет одним из основных в ближайшие дни. На прошедшей неделе американские нефтяники увеличили число активных нефтяных буровых установок на 11 штук до 808 единиц. Золото весьма активно реагировало на риски полномасштабной торговой войны. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 846,12 тонн до 859,99 тонн. К 9:00 (мск) Brent — $67,37 (+0,39%), WTI — $62,25 (+0,31%), золото — $1336,6 (+0,04%), медь — $6747,27 (+0,07%), никель — $13185 (-0,64%), палладий — $900 (+0,54%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 89,86 п. К 9:00 (мск) EUR/USD — $1,228 (+0,01%), GBP/USD — $1,41 (+0,06%), USD/JPY — 106,98 (+0,08%).

На прошедшей неделе российский рынок весьма успешно противостоял внешнему давлению. Возможно, что стабильность обеспечивалась возвращающимися зарубежными капиталами россиян, которые оказались под угрозой на фоне заявлений Лондона и Вашингтона. Собственно говоря, новая неделя не станет исключением, поскольку кризис в отношениях РФ и англо-американской коалиции пока не исчерпан. Соответственно, давление на рубль и акции сохранится.