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СМИ сообщили, что Ким Чен Ын готов обсуждать с Дональдом Трампом
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СМИ сообщили, что Ким Чен Ын готов обсуждать с Дональдом Трампом 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Американская The Wall Street Journal сообщает, что администрация Трампа получила уведомление от властей КНДР.
Американская The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации президента США сообщает о полученном от КНДР уведомлении о готовности Ким Чен Ына не просто побеседовать с Дональдом Трампом, но обсудить с ним денуклеаризацию Корейского полуострова.
Издание не располагает информацией о том, как и в какой форме уведомление было доставлено из КНДР в США, указывается лишь факт общения между представителями администраций на высшем уровне.
— Северная Корея сообщила США, что Ким Чен Ын готов обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова, тем самым освобождая путь для встречи на высшем уровне между лидером Северной Кореи и президентом Дональдом Трампом, — пишет газета.
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