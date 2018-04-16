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Школьник из Ленобласти победил во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности
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Школьник из Ленобласти победил во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Малая Родина
Школьник из Кингисеппской гимназии стал победителем Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.
Ученик 11 класса Кингисеппской гимназии Даниил Колнацкий занял первое место в финале олимпиады, который проходил в Москве. Основная тематика вопросов была связана с фондовой биржей, ЦБ и правам потребителей финансовых услуг.
Даниил получил право быть зачисленным в вузы по направлению финансов без вступительных экзаменов.
Олимпиада проходит ежегодно с 2008 года при поддержке Центрального банка РФ и Сбербанка России среди старшеклассников, интересующихся историей и функционированием финансового рынка, экономикой и управлением. В этом году в ней приняли участие более 6,5 тысяч старшеклассников со всей России.
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