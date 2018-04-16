Школьник из Ленобласти победил во всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

Школьник из Кингисеппской гимназии стал победителем Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг.

Ученик 11 класса Кингисеппской гимназии Даниил Колнацкий занял первое место в финале олимпиады, который проходил в Москве . Основная тематика вопросов была связана с фондовой биржей, ЦБ и правам потребителей финансовых услуг.

Даниил получил право быть зачисленным в вузы по направлению финансов без вступительных экзаменов.