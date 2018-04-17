Самарцы смогут проверить уровень финансовой грамотности онлайн

Для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте finzachet.ru и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.

Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Проверить себя можно будет до 21 апреля.