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Самарцы смогут проверить уровень финансовой грамотности онлайн
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Самарцы смогут проверить уровень финансовой грамотности онлайн 

Волга Ньюс 20 минут назад
Фото: ИА "КОЛЫМА-ИНФОРМ"
Для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте finzachet.ru и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.
Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Проверить себя можно будет до 21 апреля.
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 Ещё 21 источник 
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