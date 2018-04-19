Московские школьники завоевали 52 диплома в финале всероссийской олимпиады по экономике

Московские школьники взяли 52 диплома в заключительном этапе всероссийской олимпиады по экономике, сообщили в пресс-служба департамента образования столицы.

«Сборная Москвы повторила прошлогодний успех, завоевав 52 диплома на всероссийской олимпиаде школьников по экономике. В команде — восемь победителей и 44 призера», — говорится в сообщении.

Заключительный этап соревнования проходил с 14 по 19 апреля.

Как уточнили в пресс-службе, Всероссийская олимпиада школьников уже завершилась по 15 предметам. На счету москвичей 539 дипломов, из них 108 победителей. Впереди состязания еще по девяти предметам.