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Московские школьники завоевали 52 диплома в финале всероссийской олимпиады по экономике
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Московские школьники завоевали 52 диплома в финале всероссийской олимпиады по экономике 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Московские школьники взяли 52 диплома в заключительном этапе всероссийской олимпиады по экономике, сообщили в пресс-служба департамента образования столицы.
«Сборная Москвы повторила прошлогодний успех, завоевав 52 диплома на всероссийской олимпиаде школьников по экономике. В команде — восемь победителей и 44 призера», — говорится в сообщении.
Заключительный этап соревнования проходил с 14 по 19 апреля.
Как уточнили в пресс-службе, Всероссийская олимпиада школьников уже завершилась по 15 предметам. На счету москвичей 539 дипломов, из них 108 победителей. Впереди состязания еще по девяти предметам.
Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам для учащихся четвертых-11 классов. Состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В этом году в финал соревнования приглашены учащиеся более чем из 300 московских школ. Организатором последнего этапа является Минобрнауки России. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, соответствующие профилю олимпиады.
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