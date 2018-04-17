Московская команда завоевала 228 призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников

«В эти дни проходили финалы Всероссийской олимпиады школьников сразу по восьми предметам. Состязания по физике, истории, технологии, русскому, испанскому, итальянскому, китайскому и немецкому языкам принесли московской команде 228 дипломов», — написал С. Собянин.

Мэр Москвы отметил, что из них — 48 дипломов победителей.

Особенно С. Собянин выделил школьников, которые выступили на олимпиаде по физике. Пятеро москвичей стали кандидатами в сборную РФ для участие в Международной олимпиаде.

«Замечательно и то, что победители и призеры Всероссийского этапа могут без экзаменов поступить в любой российский вуз по своему профилю», — резюмировал мэр Москвы.