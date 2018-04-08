«Тихое место» показал третий старт для хорроров в истории американского проката

Фильм собрал 50 миллионов долларов в первые выходные.

«Тихое место», бюджет которого составил 17 миллионов долларов, в первый уикенд в США собрал 50 миллионов и показал третий в истории американского проката старт для хорроров. Среди представителей этого жанра в первый уик-энд собирали больше только «Оно» (123,4 миллиона долларов) и «Паранормальное явление 3» (52,5 миллиона). Результат первых выходных показа картины Джона Красински также стал вторым в 2018 году и уступает только показателям «Чёрной пантеры», собравшей за аналогичный период 202 миллиона долларов.

Кроме того, фильм продемонстрировал второй лучший результат для лент киностудии Paramount со времён «Стартрек: Бесконечность», собравшего на старте в июле 2016 года 59 миллионов долларов. Всего в мировом прокате «Тихое место» заработал 71 миллион.

«Первому игроку приготовиться» в свой второй уик-энд собрал 25 миллионов долларов, а за десять дней в домашнем прокате его сборы составили 97 миллионов. Третьей стала комедия «Секса не будет!», которая за первые выходные заработала 21,4 миллиона долларов при бюджете в 20 миллионов.

«Чёрная пантера» собрала 8,4 миллиона долларов за свой восьмой уик-энд США, а её суммарный результат в домашнем прокате составляет 665 миллионов. Общемировые сборы картины достигли 1,3 миллиарда. Драма «Могу себе только представить» заняла пятую строчку, собрав ещё 8,36 миллиона, а общие сборы достигли 69 миллионов.

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