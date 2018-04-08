Ещё
«Тихое место» показал третий старт для хорроров в истории американского проката
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Тихое место» показал третий старт для хорроров в истории американского проката 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Фильм собрал 50 миллионов долларов в первые выходные.
«Тихое место», бюджет которого составил 17 миллионов долларов, в первый уикенд в США собрал 50 миллионов и показал третий в истории американского проката старт для хорроров. Среди представителей этого жанра в первый уик-энд собирали больше только «Оно» (123,4 миллиона долларов) и «Паранормальное явление 3» (52,5 миллиона). Результат первых выходных показа картины Джона Красински также стал вторым в 2018 году и уступает только показателям «Чёрной пантеры», собравшей за аналогичный период 202 миллиона долларов.
Кроме того, фильм продемонстрировал второй лучший результат для лент киностудии Paramount со времён «Стартрек: Бесконечность», собравшего на старте в июле 2016 года 59 миллионов долларов. Всего в мировом прокате «Тихое место» заработал 71 миллион.
«Первому игроку приготовиться» в свой второй уик-энд собрал 25 миллионов долларов, а за десять дней в домашнем прокате его сборы составили 97 миллионов. Третьей стала комедия «Секса не будет!», которая за первые выходные заработала 21,4 миллиона долларов при бюджете в 20 миллионов.
«Чёрная пантера» собрала 8,4 миллиона долларов за свой восьмой уик-энд США, а её суммарный результат в домашнем прокате составляет 665 миллионов. Общемировые сборы картины достигли 1,3 миллиарда. Драма «Могу себе только представить» заняла пятую строчку, собрав ещё 8,36 миллиона, а общие сборы достигли 69 миллионов.
#деньги #кино
DTF.RU: последние новости
Netflix находится на финальной стадии переговоров о покупке студии Люка Бессона Разработчики показали возможности инструментария ARKit 1.5 в iOS 11.3 Бывшие сотрудники Channel Awesome обвинили руководство в сексизме и неподобающем поведении
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Созывается экстренное заседание Совбеза ООН695
Российские С-400 в Сирии приведены в полную боеготовность770
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина1403
Волчкову в расцвете сил убил рак57
«Хотим, как у русских»: США скопируют оружие СССР97
Видео
02:36
Трамп выступил с новым обвинением в адрес Путина
В мире США
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
04:15
От вратаря до «короля шансона»: феномен Круга
Шоу-бизнес Статьи
00:36
Юлия Скрипаль захотела вернуться в Россию
В мире
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение