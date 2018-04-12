Москва 24 покажет, как в столице пройдет акция «Библионочь»

17 апреля в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ежегодной акции «Библионочь — 2018». В этом году акция приурочена к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Главной темой станет его роман «Отцы и дети», а центральной площадкой — библиотека-читальня имени Тургенева.

Прямую трансляцию можно увидеть 17 апреля в 14:00 на этой странице.