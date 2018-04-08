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Смотри большую премьеру на Popcake.tv Биржа Труда №1
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Смотри большую премьеру на Popcake.tv Биржа Труда №1 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Не пропустите большую всероссийскую премьеру!
Первое социально-полезное шоу в российской сети — «Биржа Труда с Пашей Мавриди»
“Биржа Труда” — уникальный проект для каждого, кто устал зарабатывать копейки, хочет сменить рабочее место, город, начальника, жизнь. Мы поможем найти достойную должность твоей мечты: с высокой зарплатой, отличным коллективом и социальным пакетом. Каждый выпуск мы приглашаем пятерых соискателей попробовать силы в борьбе за вакансию мечты. Один из них в финале программы услышит долгожданное: «Вы приняты». Это будут самые разные специальности, начиная от сферы услуг и заканчивая крупными руководящими постами. В конце каждого выпуска мы анонсируем свежую вакансию и ждём ваших резюме на почту: birzatrudashow@yandex.ru! Попробовать свои силы может каждый!
В первом выпуске программы, за должность мечты сражались пять стилистов из разных городов страны. Вакансию открыла одна из самых успешных сетей салонов в Москве «Город Красоты».
Компания в этом году празднует-летие и за это время открыт салон! У работодателя «Город Красоты» масса преимуществ: широкий спектр услуг, большие площади салонов с качественным оборудованием. Одно из главных правил компании — регулярное обучение и повышение квалификации своего персонала у представителей лучших школ и мировых брендов по всем представляемым услугам, что позволяет мастерам получать высокую лояльность клиентов и гарантированно высокие заработные платы! Это ли не главное в наше нестабильное время?! Работать в столь пристижном месте — настоящая удача! Что стоит за успехом и как стать частью огромной команды профессионалов?
В одном из салонов Города Красоты открылась вакансия — Стилист!
Не пропустите большую всероссийскую премьеру!
Первое социально-полезное шоу в российской сети — «Биржа Труда с Пашей Мавриди» на канале
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