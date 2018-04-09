Биржи АТР растут на снижении опасений торговой войны между США и Китаем

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют положительную динамику на фоне надежд инвесторов, что заявления США Китая по пошлинам в отношении друг друга в результате переговоров не приведут к реальным действиям, или они будут гораздо мягче заявленных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,76% — до 30371,02 пункта. Корейский KOSPI повышался на 0,65% — до 2444,98 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,39%, до 5811,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,6%, до 21694,2 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37%, до 3142,58 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,27%, до 1836,66 пункта.

В понедельник на рынках преобладают надежды на то, что Китай и США проведут переговоры по вопросу импортных пошлин, в результате которых меры в отношении друг друга будут гораздо мягче сделанных заявлений.

В начале апреля президент США Дональд Трамп поручил торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов, а до этого США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов.

Аналитики Rakuten Securities Australia, мнение которых приводит телеканал CNBC, отмечают, что участники торгов наблюдают, будет ли подтверждение слов действиями, и от этого зависит дальнейший тренд рынков.