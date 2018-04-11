Ещё
«Субботник по-канавински» стартовал в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Субботник по-канавински» стартовал в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Акция «Субботник по-канавински» стартовала в Нижнем Новгороде сегодня, 11 апреля. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы.
Напомним, традиционно между участниками акции будет разыгран автомобиль, а также множество других ценных призов. Для участия в лотерее необходимо стать активным участником субботников и потрудиться не менее шести часов. Презентация главного приза состоялась в рамках открытия акции. В этом году победитель получит кроссовер «Лифан Х50».
Как отметили в думе, ежегодно тысячи канавинцев благоустраивают свои дворы и общественные пространства района в рамках акции.
Проект поддерживают и различные организации. Как сообщил Председатель Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор ПАО «Завод Красный Якорь» Дмитрий Барыкин, предприятие регулярно принимает участие в субботнике по-канавински. Его сотрудники ежегодно благоустраивают прилегающую территорию.
«Деятельное участие в благоустройстве гораздо эффективнее жалоб на грязь, которыми полны соцсети и городские форумы. Это другой, более высокий уровень сознательности горожан, который и нужно поддерживать. И хотя канавинский опыт организации субботников пока не получил распространения, я надеюсь, что нижегородцы поддержат акцию в своих районах ради чистоты наших дворов и улиц», — сказал Барыкин.
Кроме того, «Красный якорь» выступает и спонсором главного приза. Автомобиль и другие подарки будут разыграны на праздновании Дня Канавинского района. Узнать подробную информацию об акции можно на сайте районной администрации.
Напомним, месячник по благоустройству стартовал в Нижнем Новгороде 5 апреля.
В городе N: последние новости
Прокуратура требует убрать торговые павильоны рынка «Народный» Губернатор Кемеровской области ушел в отставку Три пропавших человека найдены живыми после пожара в Кемерове
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку374
Трамп готовит Россию к войне187
В Кремле прокомментировали заявление Трампа54
Захарова сделала Трампу ответное предложение229
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод66
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение