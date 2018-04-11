«Субботник по-канавински» стартовал в Нижнем Новгороде

Акция «Субботник по-канавински» стартовала в Нижнем Новгороде сегодня, 11 апреля. Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ городской думы.

Напомним, традиционно между участниками акции будет разыгран автомобиль, а также множество других ценных призов. Для участия в лотерее необходимо стать активным участником субботников и потрудиться не менее шести часов. Презентация главного приза состоялась в рамках открытия акции. В этом году победитель получит кроссовер «Лифан Х50».

Как отметили в думе , ежегодно тысячи канавинцев благоустраивают свои дворы и общественные пространства района в рамках акции.

Проект поддерживают и различные организации. Как сообщил Председатель Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор ПАО «Завод Красный Якорь» Дмитрий Барыкин , предприятие регулярно принимает участие в субботнике по-канавински. Его сотрудники ежегодно благоустраивают прилегающую территорию.

«Деятельное участие в благоустройстве гораздо эффективнее жалоб на грязь, которыми полны соцсети и городские форумы. Это другой, более высокий уровень сознательности горожан, который и нужно поддерживать. И хотя канавинский опыт организации субботников пока не получил распространения, я надеюсь, что нижегородцы поддержат акцию в своих районах ради чистоты наших дворов и улиц», — сказал Барыкин.

Кроме того, «Красный якорь» выступает и спонсором главного приза. Автомобиль и другие подарки будут разыграны на праздновании Дня Канавинского района. Узнать подробную информацию об акции можно на сайте районной администрации.

Напомним, месячник по благоустройству стартовал в Нижнем Новгороде 5 апреля.