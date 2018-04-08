Экономист: Требовать от Лондона «вернуть наши деньги» счишком поздно

Требование Генпрокуратуры о выдаче Лондоном беглых экономических преступников и возврате их капиталов оправдано, но, к сожалению, запоздало. Такое мнение высказал в эфире НСН экономист Никита Кричевский

Генпрокурор Юрий Чайка ранее в воскресенье потребовал от Лондона выдать граждан России , объявленных в международный розыск в связи с совершенными на родине экономическими преступлениями.

«Это нужно было делать тогда, когда только-только возбуждались уголовные дела в отношении этих персонажей. За абсолютным большинством из них действительно есть многочисленные нарушения, связанные с неуплатой налогов в бюджет и некорректным, нерыночным поведением в отношении контрагентов», — заявил собеседник агентства.

Экономист уверен, что сегодня, когда весь мир наблюдает очень жесткий виток противостояния между Лондоном и Москвой , это требование выполнено не будет.

«Здесь можно даже обойтись без эпитета «скорее всего». Лондон, как известно, и в хорошие времена не выдавал преступников с Темзы, тем более он не будет заниматься этим во времена неспокойные. Он, скорее, даст всем экономическим преступникам, убежавшим из России, своровавшим в России миллиарды долларов, политическое убежище», — сказал Кричевский.

Говоря об ужесточении требований к иностранным инвесторам в Великобритании , экономист подчеркнул, что оно идет параллельно с ухудшением отношений между Лондоном и Москвой, но никак с ним не связано.

«Это наглядно подтверждается требованием британской Трансперенси Интернешнл расследовать незаконное, по ее мнению, имущество не только первого вице-премьера РФ Шувалова, но и крупных политических деятелей из Нигерии Пакистана и других государств, которые приобрели недвижимость в Лондоне и окрестностях и в любой момент могут там появиться в качестве добропорядочных новоявленных британцев. Поэтому Лондон и далее будет проводить линию на очищение от незаконных капиталов собственной экономики, замораживать ресурсы, которые были когда-то переведены в британские юрисдикции, в том числе в оффшоры под британской короной. В дальнейшем эти деньги будут годами, а тои десятилетиями лежать мертвым грузом или же работать на благо британского банковского сектора», — заключил Никита Кричевский.