Ещё
Более 90% акций Автокомбината №5 в районе Соколиная гора выставлены на торги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 90% акций Автокомбината №5 в районе Соколиная гора выставлены на торги 

Агентство «Москва» 1 час назад
Акции АО «Автокомбинат №5» на Соколиной горе выставлены на электронные торги Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике.
«92,2% от общего количества акций АО «Автокомбинат №5» выставлены на продажу через Единую торговую площадку города Москвы. Основной актив АО «Автокомбинат №5» — пять зданий общей площадью более 27 тыс. кв. м, расположенный в районе Соколиная гора на ул. Золотая, 11, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4. Около 14 тыс. кв. м имущества акционерного общества сдаются в аренду на договорной основе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь земельного участка, на котором располагаются объекты, составляет 1,2 га. Автокомбинат №5 пользуется землей на праве долгосрочной аренды. Кроме того, акционерное общество арендует земельный участок, на котором располагается открытая гостевая автостоянка площадью 1,2 тыс. кв. м. «Главное направление работы акционерного общества — сдача недвижимости внаем. Также Автокомбинат №5 сдает в аренду парковочные места, предоставляет услуги грузоперевозок, владеет небольшим таксопарком. Удачное расположение комплекса зданий предприятия — шаговая доступность от метро „Электрозаводская“ и развитая инфраструктура района — делает арендные площади на ул. Золотая весьма привлекательными для бизнеса», — пояснили в департаменте.
Рядом с Автокомбинатом №5 расположены торговые центры и автосервисы. В зданиях автокомбината площади арендуют организации сферы услуг, автомастреские, центры мобильной связи, предприятия общепита. Начальная цена акций составляет 449,6 млн руб. Заявки для участия в торгах принимаются до 17 мая, аукцион пройдет 23 мая 2018 г.
Агентство «Москва»: последние новости
Акция памяти ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей пройдет в Москве 11 апреля Марка в честь 75-летия Курчатовского института выйдет в почтовое обращение в России 12 апреля Временные пункты смогут вместить до 17 тыс. человек при эвакуации во время половодья в Подмосковье
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Захарова о деле «подполковника Кошкиной»108
Россия обвинила Израиль в ударе по Сирии249
Степаненко покидает Россию66
Названа точка вылета атаковавшей авиабазу в Сирии ракеты1050
Швыряющая младенцев медработница попала на видео
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
02:36
Трамп обвинил Путина «в поддержке Зверя»
В мире США
01:36
Гарантии Киева отпустить экипаж «Норда» оказались ложью
Украина В мире
01:44
В столице ненадолго похолодает
Общество Новости Москвы
00:29
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет
Шоу-бизнес
00:31
Сын рассказал о предсмертном пророчестве Черномырдина
Украина Конфликты
04:08
Успенский рассказал о предательстве жены
Шоу-бизнес
00:29
Волчкову в расцвете сил убил рак
Шоу-бизнес
04:13
Леонтьев объяснил нежелание лечиться в России
Шоу-бизнес
00:31
«Пиратские разборки»: Киев пошел в отказ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение