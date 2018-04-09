Более 90% акций Автокомбината №5 в районе Соколиная гора выставлены на торги

Акции АО «Автокомбинат №5» на Соколиной горе выставлены на электронные торги Москвы . Об этом сообщили в пресс-службе департамента столицы по конкурентной политике.

«92,2% от общего количества акций АО «Автокомбинат №5» выставлены на продажу через Единую торговую площадку города Москвы. Основной актив АО «Автокомбинат №5» — пять зданий общей площадью более 27 тыс. кв. м, расположенный в районе Соколиная гора на ул. Золотая, 11, стр. 1, стр. 2, стр. 3, стр. 4. Около 14 тыс. кв. м имущества акционерного общества сдаются в аренду на договорной основе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь земельного участка, на котором располагаются объекты, составляет 1,2 га. Автокомбинат №5 пользуется землей на праве долгосрочной аренды. Кроме того, акционерное общество арендует земельный участок, на котором располагается открытая гостевая автостоянка площадью 1,2 тыс. кв. м. «Главное направление работы акционерного общества — сдача недвижимости внаем. Также Автокомбинат №5 сдает в аренду парковочные места, предоставляет услуги грузоперевозок, владеет небольшим таксопарком. Удачное расположение комплекса зданий предприятия — шаговая доступность от метро „Электрозаводская“ и развитая инфраструктура района — делает арендные площади на ул. Золотая весьма привлекательными для бизнеса», — пояснили в департаменте.

Рядом с Автокомбинатом №5 расположены торговые центры и автосервисы. В зданиях автокомбината площади арендуют организации сферы услуг, автомастреские, центры мобильной связи, предприятия общепита. Начальная цена акций составляет 449,6 млн руб. Заявки для участия в торгах принимаются до 17 мая, аукцион пройдет 23 мая 2018 г.