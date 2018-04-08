Китай и Австрия договорились об установлении дружественного стратегического партнерства 

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Стороны договорились об установлении дружественных стратегических партнерских отношений между двумя странами и поднятии двустороннего прагматического сотрудничества на новый уровень.
По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление об установлении дружественных стратегических партнерских отношений между Китаем и Австрией.
Президент Австрии прибыл в Пекин с государственным визитом. Из китайской столицы он отправится в Боао южнокитайской провинции Хайнань для участия в ежегодном совещании Боаоского азиатского форума. -0-