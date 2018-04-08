Китай и Австрия договорились об установлении дружественного стратегического партнерства

По итогам переговоров было опубликовано совместное заявление об установлении дружественных стратегических партнерских отношений между Китаем и Австрией.

Президент Австрии прибыл в Пекин с государственным визитом. Из китайской столицы он отправится в Боао южнокитайской провинции Хайнань для участия в ежегодном совещании Боаоского азиатского форума. -0-