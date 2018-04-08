История лондонских афер: Финансовые пузыри

Примечательное заявление сделала британская аналитическая организация Chatham House. Один из влиятельных западных центров фактически признал, что Лондонская фондовая биржа перманентно занималась юридическими преступлениями, вовлекая российских миллиардеров в отмывание капиталов. Примечательность этого заявления состоит в том, что сделала его структура, созданная на деньги акционера Сити американской группы JP Morgan. А речь идет о преступности работы особого института финансовой системы Запада. Этот институт сыграл решающую роль в истории формирования англосакского капитала на всех ее этапах — от первичного накопления до создания глобальных монополий.

Во многом такое значение Сити было связано с личностью ее создателя. Это был советник и финансовый агент британской королевы Елизаветы I Томас Греш. Вместе с польским астрономом Николаем Коперником, он впервые теоретически описал функционирование глобальных спекулятивных пирамид. Советник королевы утверждал, что в роли финансового инструмента может выступить все, что угодно — даже воздух. И делал вывод: с помощью ряда манипуляций эти новоявленные «финансовые инструменты» можно навязать обществу в качестве официальных расчетных единиц. Тот, кто использует это обстоятельство, получит возможность безгранично извлекать сверхприбыль, делать деньги в буквальном смысле из воздуха. С точки зрения современной экономки, советник Елизаветы I доказал, что базовое понятие экономики «меновая стоимость» имеет виртуальный характер. А учрежденная им в 1570 году Королевская (Лондонская) биржа должна была способствовать формированию первого спекулятивного пузыря.

Но прежде чем приступить к созданию этого пузыря, необходимо было подобрать нечто, что могло бы выступить в роли суррогата реальных денег. Что-то крайне дешевое, практически равное по цене воздуху. Следующий этап состоял в том, чтобы перенести на этот предмет реальную стоимость, после чего превратить его в расчетную единицу. Последнее было труднее всего — необходимо было переформатировать сознание человечества. По этой причине реализация идей Грешема растянулась на целые столетия.

Сначала, чтобы отучить европейцев от фетишизации металлических денег, занялись их активной дискредитацией. Осуществили целую кампанию массовой порчи золотых, серебряных и медных монет. На этом фоне создали ажиотаж вокруг луковиц тюльпанов и довели его до того, что за одну единицу наиболее редких сортов можно было купить целое поместье. Во многом «тюльпаномания», а затем «гиацинтовая лихорадка» стали возможны благодаря активной роли Королевской (Лондонской) и Амстердамской бирж.

То, что в условиях отсутствия всякого объяснения такие действия приводили к диспропорциям и кризисам увлекшихся последователей Грешема не беспокоило. К тому времени они настолько почувствовали полную безнаказанность, что приступили к реализации следующей мошеннической схемы.

В конце XVII века создали Банк Англии и организовали кампанию по размещению в нем драгоценных металлов. Объявили вклады простых граждан кредитами, предоставленными правительству. Гарантии выдали в форме кредитных билетов. А чтобы вызвать максимальный интерес, пообещали выплату в скором времени высоких процентов.

Параллельно организовали массовое создание акционерных компаний («компания Южных морей» и др.), которые, также как Банк Англии, эмитировали акции и распространяли их через Лондонскую биржу. Однако очень скоро этот спекулятивный пузырь лопнул. Возникшая паника и была использована для того, чтобы превратить клочки бумаги в расчетные единицы. Последователи Грешема прекрасно помнили его завет, что переформатировать сознание общества проще в период кризисов, когда индивидуумы оказались в состоянии стресса.

Банк Англии объявил о реструктуризации кредитов. Кредитные билеты с коротким сроком погашения были превращены в долгосрочные обязательства, а затем получили фиксированную стоимость и были превращены в расчетные средства. Конечно, европейцы осознавали, что в отношении их осуществили аферу. Но, пострадав от банкротств акционерных компаний, вынуждены были смириться. Преобразованные в деньги кредитные билеты Банка Англии сохранили хоть какую-то стоимость. К тому же вскоре появилась возможность обменивать их на товары. Государственные учреждения, а вслед за ними и частные компании стали принимать и выдавать прежние кредитные билеты в качестве оплаты.

Тогда-то клочки бумаги и стали официально считаться деньгами. И эту успешно сформированную пирамиду стали распространять на все уголки планеты, вовлекая в нее все новые страны и народы.

Масштабы этой деятельности оказались настолько огромными, что по образцу Лондонской биржи и Банка Англии возникли Нью-Йоркская биржа и ФРС США . Вначале функции этих суррогатных учреждений точь-в-точь копировали прототипы. Централизованно выпуская по факту фиатные (символические — ред.) деньги, формально гарантировали их обеспеченность дргаметаллами. Однако вскоре хозяева суррогатов настолько распоясались, что отказались и от этого. Не только фактически, но и юридически отменили какую-либо обеспеченность их бумажек.

Сегодня же, наконец, вплотную подошли к реализации последнего пункта программы Грешема-Коперника — использованию в качестве расчетной единицы… воздуха. Внедрение электронных денег — это и есть воздух. Ведь программный код существует лишь в виртуальном мире. Его нельзя ни потрогать, ни увидеть в естественной среде, ни зафиксировать приборами. И вновь распространением эрзац-денег, которым придумали интригующее название «криптовалюты», занялась Лондонская фондовая биржа.

Одна из ее структур объявила о запуске с апреля 2018 года торговли фьючерсами в биткоинах. Это преподнесли как «исторический прорыв в мире финансов».

Но почему именно в этот момент хозяева Лондонской биржи занялись дискредитацией своего детища. Не потому ли, что для продления финансовой пирамиды есть только два способа: реструктуризация или глобальная война? Война в нынешних условиях война равносильна ядерному Апокалипсису и гибели человечества. Для реструктуризации, т.е. перевода мировой финансовой системы на криптовалюты, потребуется повсеместно уничтожить такой институт как государство.

А может быть, хозяева планеты просто прекрасно понимают, что финансовые пирамиды рано или поздно заканчиваются? Может, почувствовали, что пришло время искать запасные аэродромы, а заодно снять с себя всякую ответственность за будущие последствия?

Новости экономики: Чайка призвал Великобританию вернуть незаконно выведенные из России деньги