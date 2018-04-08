Эксперты предсказывают массовый выпуск цифровых валют центральных банков

Директор отдела исследований компании R3 Энтони Льюис предсказывает, что цифровая валюта центральных банков получит массовое распространение уже в 2018 году. С таким заявлением топ-менеджер выступил во время конференции Deconomy в Южной Корее

«Цифровая валюта национальных банков начнет массово использоваться уже в этом году. Мы говорили со многими центральными банками, и почти везде нам сказали, что единственным эффективным решением для борьбы с существующими проблемами с платежной системой может быть только блокчейн», — отметил аналитик.

Статус национальной цифровой валюты может различаться в зависимости от государственной политики и законодательной базы в той или иной стране. Cледует различать «массовое» использование государственной криптовалюты от варианта торгового применения технологии, рассчитанного на широкую публику.

Другие участники дискуссии поддержали господина Льюиса лишь в его оптимизме относительно массового варианта. По словам Стэнли Йонга, криптовалютного эксперта IBM и бывшего аналитика центрального банка Сингапура , выпуск «торговой» национальной криптовалюты, рассчитанный на миллионы и миллиарды граждан, может значительно увеличить рыночные и кредитные риски для экономики.

фото: Antony Lewis / Twitter, на фото слева