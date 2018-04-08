Утвержден план по весенней уборке Петрозаводска

Администрация Петрозаводска готовится к старту экологических акций.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник утвердила план мероприятий по уборке Петрозаводска, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Карельская столица готовится к массовой уборке накопившегося за зиму мусора. С наступлением благоприятных погодных условий администрация начинает проводить экологические акции. Участие в них традиционно примут государственные и коммерческие организации, а также неравнодушные граждане.

План мероприятий уже подготовлен и утвержден. Информация обо всех акциях будет регулярно публиковаться на сайте Администрации. Все желающие принять участие в субботниках смогут выбрать удобное для себя время и место.

Напомним, в прошлом году в рамках акции «Чистый Петрозаводск», длившейся с апреля по июнь, в городе проведено более 600 субботников, вывезено более трех с половиной тысяч тонн мусора, ликвидировано несколько несанкционированных свалок. Для экологических акций в этом году уже закуплены 15 тысяч мешков для мусора и строительные перчатки.